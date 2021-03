"Niente lussazione, solo una botta alla clavicola". Contatto Mertens-Gattuso, accordo Napoli-Belgio: ecco quando rientrerà

Ultime notizie Napoli - «Non è una lussazione, ma è solo una botta alla clavicola». Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, ieri l'attaccante belga del Napoli Dries Mertens al risveglio è stato di nuovo contattato da Gattuso e dallo staff medico.

"Mertens ha rassicurato subito dopo la partita e ha confermato le sensazioni della notte. La decisione presa di comune accordo tra il club azzurro e la federazione belga: Mertens resta in ritiro con il Belgio fino a mercoledì sera. Dries è atteso a Castel Volturno per giovedì mattina: avrà un giorno libero per poter rientrare a Napoli (l’ultima gara del Belgio è in programma domani con la Bielorussia)"