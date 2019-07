Niente mal di pancia, sorrisi e un consiglio a Ancelotti: così Raiola ha fatto rinascere il rapporto Insigne-Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino scrive sul ritrovato Lorenzo Insigne ed anche il merito di Mino Raiola: "Il manager ha chiarito subito le sue intenzioni ad Insigne e alla sua famiglia: ottenere il massimo del rendimento, sia in chiave rinnovo sia in chiave mercato. Un calciatore che non si esprime al top in termini di gol, assist e performance non può chiedere né un adeguamento contrattuale né può attrarre su di sé, così come è accaduto negli ultimi mesi, offerte importanti da top club internazionali: non basta esser gestiti da Raiola per finire al Barcellona. Ad Insigne è stato consigliato un sorriso bello teso, di saper tener botta anche quando la pressione diventa quasi isteria collettiva. Da qui è partita la guida di Raiola in un percorso delicato, con la ricerca di una possibile soluzione estera, ma anche stimolando costantemente il desiderio di rinascere a Napoli, di esprimere anche quella maturità invocata da De Laurentiis. Raiola ha lungamente parlato anche con il tecnico, pressando perché accontentasse Insigne per consentirgli di partire da sinistra e convergere per verticalizzare o andare al tiro. Il lungo vertice a casa Ancelotti dello scorso primo maggio fu teso a questo risultato. L’amichevole con il Feralpi Salò, i tre assist e i complimenti nel post-gara sono il primo frutto del lavoro fatto per permettere al capitano di tornare a brillare, di esprimere al massimo le sue potenzialità"