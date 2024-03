L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'infortunio di Cyril Ngonge che anche contro il Torino non sarà a disposizione di mister Calzona:

"Niente da fare per Ngonge che ieri è rimasto in palestra: l’attaccante belga – infortunato alla vigilia della sfida col Barca – non ha smaltito il problema alla caviglia e dovrebbe dare forfait contro il Torino. Proverà a recuperare per la Champions, ma resta in dubbio".