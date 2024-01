Ngonge-Napoli, decisivo un blitz notturno di ADL! Colpo voluto dal patron: spunta il retroscena

Mercato Napoli. Cyril Ngonge è di fatto un nuovo giocatore del Napoli: l'attaccante belga, ormai ex Verona, ha sostenuto ieri le visite mediche ed oggi dovrebbe essere annunciato dal patron De Laurentiis.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato alcuni retroscena sul colpo Ngonge da parte del Napoli:

Aurelio De Laurentiis ha strappato Ngonge alla Fiorentina e all’amico Commisso con un blitz telefonico notturno direttamente dall’Arabia: argomenti giusti, parole dorate e il Verona è stato convinto in un clic. Prima fascia da un punto di vista delle operazioni finanziarie, a maggior ragione trattandosi del mercato di gennaio, con la sigla Adl in calce: l’ha voluto il presidente, la mente e anche il braccio di questa sessione che non s’è fermata a Mazzocchi.