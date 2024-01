L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli in entrata:

"L’altro fronte aperto è quello di Cyril Ngonge: l’Hellas Verona ha aperto alla cessione del 23enne attaccante belga. Il Napoli lo considera un’alternativa sulla destra a Politano: il suo procuratore, Mario Giuffredi, sarà a Riyad per la Supercoppa e tratterà con il presidente De Laurentiis il rinnovo del contratto".