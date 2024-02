Nessuna tensione tra Osimhen e Kvara dopo le parole di Jugeli: cosa è accaduto a Castel Volturno

Amici più di prima si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che sottolinea come tra Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non ci sia alcun tipo di problema nonostante la polemica scoppiata qualche settimana fa quando l'agente di Kvara dichiarò: "Victor ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico ora, in estate andrà a giocare in Arabia Saudita". La risposta sui social di VO9 fu: "Sei una vergogna, un pezzo di questo e quello, non nominarmi mai più".

Pace tra Osimhen e Kvaratskhelia

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo Osimhen e Kvaratskhelia i quali a Castel Volturno hanno tranquillamente parlato stando insieme come se nulla fosse accaduto. Le parole di Jugeli non hanno avuto alcun tipo di effetto sul rapporto personale tra il numero 9 ed il 77: