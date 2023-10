Nessuna retromarcia da Osimhen e l'agente col Napoli: gelo che può portare a conseguenze pesanti

Il Napoli si ritrova in una situazione difficile da gestire con Victor Osimhen che rischia di andar via. Rottura al momento tra lui e l'agente con il Napoli per quanto accaduto già da inizio estate col rinnovo.

Rinnovo Osimhen Napoli: gelo tra le parti

Napoli - Silenzio e gelo tra Napoli e Osimhen come scrive Il Mattino. Una situazione che può portare anche a conseguenze pesanti per il futuro di entrambi. il lungo tira e molla contrattuale di questa estate che alla fine gli ha fatto perdere il filo della ragione. Non c'è stata nessuna retromarcia in queste ore: né da parte del suo agente (che non ha scritto altri post conciliatori) né da parte della società.