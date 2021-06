Nessuna offerta last second, Hysaj andrà alla Lazio: ha già completato il trasloco dalla villa di Giugliano

Napoli Calcio - Hysaj ha anche completato il suo trasloco dalla villa di Giugliano. Lascia Napoli dopo sei anni, nessuna offerta last second di rinnovo da parte di De Laurentiis.

Come riporta Il Mattino:

"Il suo futuro è alla Lazio, dove la prossima settimana firmerà un accordo di tre anni. Lotito in questi giorni è alle prese con la questione della Salernitana e ha preferito rinviare la discussione finale. In ogni caso, l'albanese è pronto a riabbracciare Sarri che prima di Napoli ha avuto come allenatore anche all'Empoli".