Nessun blitz per Kvaratskhelia ma un tour de force: ecco quando arriverà in Italia

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle strategie di calciomercato messe in piedi dalla società di De Laurentiis.Dal quotidiano si legge:

Il Napoli, dunque, fa le sue mosse: prolungamento del centrale, il riscatto di Anguissa, la definizione degli ingaggi di Olivera e di Kvaratskhelia. A proposito del georgiano: per lui nessun blitz in queste settimane per le visite in Italia. Il “Messi” della Dinamo Batumi continua a far gol con il suo club. Arriverà a Napoli direttamente il 5 luglio, quando è previsto il raduno a Castel Volturno per gli accertamenti medici di rito. Giocherà in Nations League quattro gare con la sua nazionale e poi, al momento, è previsto il rientro nel suo club per giocare altre due gare nel proprio campionato. Un tour de force che a 21 anni non peserà.