Tegola Neres, svelati i tempi di recupero: ecco quante partite salterà

Notizie Napoli calcio - Il Napoli di Conte perde David Neres per infortunio: ieri il comunicato del club azzurro annunciava la "lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra". Tradotto, il brasiliano resterà ai box per circa un mese.

L'edizione odiera de La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Neres, con i relativi tempi di recupero e le gare che salterà:

"C’è lesione, quindi c’è il danno. E che danno. E non è nemmeno lieve a quanto pare. Neres dovrà restare fermo dai 30 ai 40 giorni: tradotto, addio alla supersfida scudetto contro l’Inter e Napoli in totale emergenza per almeno quattro partite, a partire da sabato contro la Lazio fino ad arrivare all’altra sfida dal sapore europeo contro la Fiorentina. Rientro a Venezia? (metà marzo, ndr)".