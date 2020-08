"Nel nuovo Napoli ci saranno solo giocatori motivati e pronti a dare tutto", decise già 8 cessioni: accordo comune tra ADL, Gattuso e Giuntoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "«Nel nuovo Napoli ci saranno solo giocatori motivati e pronti a dare tutto » . È questo l’identikit del gruppo che tenterà di ritornare in Champions League nel prossimo campionato. Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli non hanno battuto ciglio: tutti d’accordo sul tema. L’elenco delle cessioni è lunga e prevede alcuni simboli del Napoli degli ultimi anni". Per il quotidiano i nomi in uscita sono quelli di: Koulibaly, Ghoulam, Allan, Luperto, Malcuit, Milik, Younes e Llorente.