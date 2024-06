Nel Conte Day De Laurentiis trova il modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa

Calciomercato SSC Napoli - Nel Conte Day anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis trova il modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Prima di partire con il d.s. Manna per la Germania e incontrare Kvaratskhelia "lancia una frecciata a Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg tentatore". Ecco cosa ha detto De Laurentiis:

«Con il giocatore non ci sono problemi perché abbiamo un contratto: gli faremo una proposta di adeguamento contrattuale e non vedo problemi. Poi ci può essere anche chi, contra legem, fa offerte ai giocatori senza essere stato autorizzato dal club.

Uno se volesse potrebbe anche richiamarli all’ordine, visto pure che in quel club c’è uno che fa il presidente dell’Eca, per cui dovrebbe presiedere più che comandare 270 società di calcio. Ma a 75 anni non mi meraviglio più di chi è corretto e chi no...»