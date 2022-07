Nei piani di ADL c'era un confronto a quattr'occhi con Koulibaly a Dimaro

L'edizione odierna di repubblica sottolinea come siano saltati i piani di De Laurentiis per cercare di trattenere Koulibaly al Napoli: la mossa del Chelsea ha fatto saltare tutto.

A 31 anni compiuti, del resto, KK sa di avere a disposizione poco tempo per appagare le sue velleità di alzare al cielo altri trofei, dopo la Coppa d’Africa vinta in inverno col Senegal. I soldi non sono tutto ed è per questo che stavolta il divorzio rischia d’essere inevitabile. Koulibaly era atteso ieri nel ritiro del Napoli a Dimaro, ma non si è visto in campo durante le due sedute di allenamento e il suo arrivo è slittato fino alla tarda serata. Stamattina in Val di Sole sbarcherà invece De Laurentiis e nei suoi piani c’era un confronto a quattr’occhi con il difensore senegalese, che a questo punto rischia però di avere un peso specifico quasi irrilevante. Il Chelsea ha infatti già formalizzato la sua mossa ed è convinto di aver strappato il sì del campione azzurro, il cui addiosembra essere ormai una questione di ore. Se gli inglesi metteranno sul tavolo una cifra tra i 35 e i 40 milioni, dunque, non ci saranno più ostacolo per la conclusione dell’affare.