"Se resta Allegri vado via io". L'ultimatum di Nedved a Agnelli che ha spinto la Juve a dirsi addio con Max

Sarebbe stato un ultimatum di Pavel Nedved ad Andrea Agnelli a spingere la Juventus a lasciare Allegri. Ecco quanto racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Un allenatore che ha vinto cinque scudetti con la Juventus e uno con il Milan. Un calciatore che ha conquistato una Champions con lo United e quattro con il Real. Mettendo in valigia anche cinque Palloni d’oro. Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo, il «grande freddo» che avvolge la Juventus dentro una primavera bizzarra, anche calcisticamente. C’è un terzo personaggio bianconero, Pavel Nedved, vicepresidente, altro «Ballon d’or», freddo per natura, capace di diventare una «furia ceca». L’ultima decisione rabbiosa lo ha travolto lunedì: «Se resta Allegri vado via io»".