"Ne parliamo la prossima stagione": Conte ha dato la sua parola al Napoli, c'è volontà chiara di trovare una convergenza

Calciomercato Napoli - Conte al Napoli? L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime novità in merito alle voci che vorrebbero Antonio Conte al Napoli per la prossima stagione:

"S’informa, Conte. Lo fa con giocatori che conosce e che a loro volta conoscono l’ambiente partenopeo. Lo fa sulla scorta di una parola data proprio a De Laurentiis («ne parliamo per la prossima stagione») quando lo aveva chiamato a ottobre scorso per sostituire Garcia. Ci sono state naturalmente altre telefonate da allora, non c’è una trattativa in dirittura d’arrivo ma è chiara la volontà delle parti di trovare una convergenza".