Ndombele non convince totalmente, voti insufficienti per il francese: le pagelle

Notizie Napoli calcio. Cremonese-Napoli è stata l'occasione per Ndombele di tornare titolare al posto di Zielinski. Partita dai due volti per il centrocampista francese, che parte bene per poi perdersi alla distanza.

Ndombele

Pagelle Ndombele Cremonese-Napoli 1-4

Ndombele non ha convinto appieno, risultando tra i pochi insufficienti della squadra di Spalletti:

Il Mattino 5,5 - Non sfrutta nel migliore dei modi l’occasione che Spalleti gli concede. Trotterella a metà campo senza mai riuscire a trovare il guizzo giusto. Non un’imbucata, non un dribbling decisivo. Fatica a trovarsi con i compagni e anche a trovare la sua giusta collocazione nella mediana azzurra.

Repubblica 5,5

Gazzetta dello Sport 6 - Una gran palla per Raspadori in avvio di ripresa, qualche impaccio nel fraseggio, molto impegno in fase di riconquista. Spalletti può contare su di lui

Corriere dello Sport 5,5 - Un partenza incoraggiante, poi una pausa che diventa troppo lunga per non andare in sofferenza