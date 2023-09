Natan non ancora pronto? Spunta la presa di posizione di Garcia: il tecnico ha una certezza

Notizie Napoli calcio. Arrivato come erede di Kim, i tifosi azzurri attendono ancora di vedere all'opera il difensore brasiliano Natan. Fino ad ora l'ex Bragantino non ha accumulato minuti, ma sta lavorando duramente a Castel Voltuno per entrare in fretta nei meccanismi di Garcia e del calcio italiano.

Napoli, presto l'esordio di Natan?

L'edizione odierna de Il Mattino ha parlato proprio del momento di Natan e di come il tecnico Garcia possa pensare di lanciarlo nella mischia già per Genoa-Napoli dopo la sosta:

C’è poi Natan: Garcia lo difende a spada tratta, sostenendo che ha bisogno di tempo, di calma, di poca pressione sulle spalle. Ma fino a quando? Questo è il Napoli, i difensori centrali sono contati, e ci si aspetta calciatori già pronti. Soprattutto perché non c’è più Kim.