Natan è il nuovo Kim! Lunedì lo sbarco a Napoli, ecco quando raggiungerà Garcia a Castel di Sangro. I dettagli del contratto

Natan sarà il nuovo difensore del Napoli! E' il giovane brasiliano scelto come sostituto di Kim. Svelata la data di quando arriverà nel ritiro di Castel di Sangro e i dettagli del contratto che firmerà con il club azzurro.

Natan

Calciomercato Napoli: colpo Natan, i dettagli del contratto

Napoli - Secondo il Corriere dello Sport il Napoli la trattativa è esplosa e ora si chiude a 10 milioni di euro per il 70%, un trenta che appartiene a privati, contratto quinquennale e tempi rapidi per concludere, possibilmente anche domani. In chiusura l'accordo per il 22enne centrale brasiliano, restano i dettagli col club Brigantino. Il centrale è pronto a firmare un contratto quinquennale. Natan ha lasciato che i suoi manager lavorassero nell’ombra.

Natan Napoli: quando arriva a Castel di Sangro

Natan Bernardo de Souza sbarcherà a Napoli lunedì e dopo le visite mediche e raggiungerà poi gli azzurri e il nuovo allenatore Rudi Garcia nel ritiro di Castel di Sangro. Natan dovrebbe partire tra oggi e domani, atterrare in Italia per sottoporsi alle visite mediche, poi trasferirsi a Castel di Sangro per conoscere Garcia e i compagni lunedì.