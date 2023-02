Napoli: Zielinski immarcabile, torna l'uomo in più che determina le partite

Napoli - Piotr Zielinski ha avuto un periodo di calo in questo inizio 2023, poi di nuovo la svolta. Contro la Roma è stato uno dei migliori in campo, riusciva a danzare con il pallone mettendo fuori dai giochi i suoi avversari continuamente e aprendo spazi per la squadra di Spalletti. L'allenatore del Napoli lo aspettava perché ha sempre puntato su di lui e lui ha risposto presente: tornando a determinare la scorsa partita e a fare la differenza, è il vero uomo in più che può spostare gli equilibri. Ora con Spalletti ha sempre più intensità sia in fase offensiva che in quella difensiva. Quest'anno ha già messo a segno 6 gol e 8 assist, l'ultimo proprio per il gol di Simeone nell'2-1 con la Roma.