Gazzetta - Sondaggio Napoli per Zaniolo: il Galatasaray ha già fissato la cifra per cederlo

Primi sondaggi del Napoli per Nicolò Zaniolo scirve questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'attaccante si considera praticamente già un ex calciatore del Galatasaray e ha voglia di tornare a giocare in Italia. Oltre al Napoli, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina. L'idea Zaniolo-Napoli sarebbe stata sponsorizzata proprio da Giovanni Manna il quale ha provato più volte a portare alla Juventus l'ex calciatore della Roma.

Zaniolo al Napoli, Gazzetta: primo sondaggio degli azzurri

