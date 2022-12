Napoli-Villarreal è l'occasione per riabbracciare due vecchi amici: ovazione garantita per Reina e Albiol

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie in casa Napoli, impegnato questa sera nell'amichevole col Villarreal mentre si riaprono le trattative per il calciomercato invernale.

Napoli-Villarreal sarà l’occasione per ritrovare la capolista dopo più di un mese e stringere il gruppo azzurro in caldo abbraccio. Per l’occasione sarà esteso pure a Pepe Reina e Raul Albiol, due colonne della storia recente che adesso giocano in Spagna. Vecchi amici che ritornano. L’ovazione è garantita ed entrambi hanno una voglia matta di esibirsi al Maradona. Spalletti naturalmente si aspetta ulteriori progressi da parte della sua squadra. Le indicazioni in Turchia sono state positive e l’intento è quello di crescere ancora.