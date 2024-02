Napoli-Verona, Mazzarri pronto a tornare al 4-3-3! Gazzetta: prima per Traorè, già scelti centrocampo e attacco

Notizie calcio Napoli. Domani alle ore 15 è in programma Napoli-Verona allo stadio Maradona, con gli azzurri di Mazzarri chiamati a conquistare i tre punti per la corsa Champions League.

Mazzarri finalmente recupera diversi tasselli e per la gara contro il Verona è pronto ad optare nuovamente per il 4-3-3. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

L’emergenza è sparita, tanto che adesso Walter Mazzarri ha addirittura dubbi sul modulo da adottare e sull’undici titolare da schierare domani contro il Verona. Domani potrebbe arrivare la prima convocazione per Traorè, che ha costretto il Napoli a lasciare fuori rosa fino a fine anno Diego Demme per problemi di posti in lista. In panchina dovrebbe rivedersi anche Natan dopo l’infortunio alla spalla subito contro la Roma prima di Natale. Intanto Mazzarri è pronto a tornare al 4-3-3 di spallettiana memoria, con il rientrante Anguissa e Cajuste mezzali al fianco di Lobotka e Juan Jesus (favorito su Ostigard) centrale di difesa accanto a Rrahmani. Davanti tornano Kvaratskhelia e Simeone.