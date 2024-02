Napoli-Verona, probabili formazioni CorSport: Anguissa subito dal 1', Mazzarri cambia ancora | GRAFICO

Notizie calcio Napoli. Domani alle ore 15 è in programma Napoli-Verona allo stadio Maradona, con gli azzurri di Mazzarri chiamati a conquistare i tre punti per la corsa Champions League.

Napoli-Verona, probabili formazioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Napoli-Verona è pronto il ritorno al 4-3-3. Mazzarri pensa a Gollini in porta; a una linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; a un tris di mediana con Anguissa - subito dentro dal primo minuto -, Lobotka e Cajuste; a un tridente con Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Rispetto alla Lazio ci saranno anche due opzioni in più in panchina: Natan, fuori dalla trasferta del 23 dicembre con la Roma, e Traore. Panchina iniziale anche per Ngonge e Dendoncker.