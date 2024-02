Mazzarri pronto a cambiare modulo con il Verona: il motivo del ritorno al 4-3-3

Notizie calcio Napoli. Domani alle ore 15 è in programma Napoli-Verona allo stadio Maradona, con gli azzurri di Mazzarri chiamati a conquistare i tre punti per la corsa Champions League.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mazzarri contro gli scaligeri è pronto a riproporre il 4-3-3:

Il gruppo è abituato a giocare, a filare trame e occasioni, e così una volta conclusa l’emergenza è seriamente ipotizzabile la nuova virata. Il ritorno al futuro: perché il Napoli, per filosofia e fisionomia, talenti e uomini, non è squadra costruita per nascondersi; piuttosto per aggredire. E i numeri collezionati finora con Walter - 8 partite senza gol su 14 - sono di certo giustificati dai problemi (variegati) ma vanno anche affrontati e risolti tirando fuori soluzioni tecniche e tattiche. Lo impone la corsa Champions: il treno Europa corre come una freccia.