CdM - Mazzarri ne recupera sei per il Verona, ma resta il dubbio legato al modulo

Notizie calcio Napoli. Domani alle ore 15 è in programma Napoli-Verona allo stadio Maradona, con gli azzurri di Mazzarri chiamati a conquistare i tre punti per la corsa Champions League.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Mazzarri può finalmente sorridere: sono sei i giocatori recuperati rispetto alla gara contro la Lazio (gli squalificati Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, oltre ad Anguissa, Natan e Traorè).

Mazzarri ritroverà Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste che tornano dopo la squalifiche e Anguissa reduce dalla Coppa Coppa D’Africa. Così come Natan che partirà dalla panchina, anche se ha smaltito l’infortunio. Meret e Olivera, invece, hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Il tecnico toscano, con il ritorno degli interpreti giusti, può tornare al 4-3-3, provato in allenamento anche con il 3-4-3. La linea difensiva sarebbe composta da Di Lorenzo, Rrhamani, Jesus e Mario Rui; in mediana Anguissa, Lobotka e Cajuste. Attacco con Simeone centrale con ai lati Politano e Kvaratskhelia.