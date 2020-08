Napoli-Veretout, Il Mattino: Allan via ad ore, Giuntoli ha da tempo il 'si' del francese. Ecco cosa manca

Ultime calciomercato Napoli.Jordan Veretout continua ad essere l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa:

"Allan via, questione di ore. E di bonus che l’Everton deve alzare. E poi? Ecco, è Veretout il centrocampista che mette d’accordo Giuntoli e Gattuso. Il ds azzurro è scatenato in queste ore: il diktat presidenziale è perentorio e prevede di portare in cassa almeno 140 milioni dalla vendita di Allan, Milik e Koulibaly. Ma parte di questo bottino verrebbe investito nel francese della Roma. Ci vogliono 20 milioni e il sì di Veretout è da tempo in cassaforte".