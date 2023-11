Napoli-Union Berlino può valere fino a 12mln di euro! Il Mattino: De Laurentiis vive nel terrore di non tornare in Champions

Ultime notizie Napoli - La partita tra Napoli e Union Berlino pu√≤ valere, potenzialmente, pi√Ļ di 12 milioni di euro, tra¬†i 2,8 milioni di euro per la vittoria e il premio per qualificazione agli ottavi di finale, 9,6 milioni.

Per De Laurentiis non sono spiccioli:

"per questo trema,¬†vive nel terrore di non riuscire a conquistare uno dei 4 posti che sanciscono il ritorno in Champions. La coppa¬†il prossimo anno¬†diventa ancora pi√Ļ ricca. E il Napoli non pu√≤ non esserci. Senza dimenticare che sono ancora in palio i punti per la Coppa del mondo per club organizzata a luglio 2024 dalla Fifa. Vincere, anche con l'Union, √® l'unica cosa che conta per davvero"