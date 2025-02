Napoli-Udinese, probabili formazioni CorSport: Okafor convocato, la decisone su Buongiorno | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Domenica sera al Maradona è in programma Napoli-Udinese, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono mantenere la vetta della classifica e proveranno ad allungare ulteriormente sull'Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il neo acquisto Okafor partirà dalla panchina. Conte ha un solo ballottaggio da sciogliere:

"Il dubbio lo scioglierà solo all’ultimo, ma per il momento Juan Jesus resta leggermente favorito su Alessandro Buongiorno per una maglia da titolare domani sera al Maradona contro l’Udinese.

Spinazzola sarà di nuovo il terzino sinistro, con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e uno tra Juan Jesus e Buongiorno al centro per completare la difesa a protezione di Meret. Il soliti tre a centrocampo: Anguissa, Lobotka e McTominay e i soliti tre pure in avanti, ovvero Politano, Lukaku e Neres. Okafor, il nuovo arrivato, andrà in panchina".