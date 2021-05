CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Udinese. Gattuso non apporterà molte modifiche rispetto al successo di sabato contro lo Spezia. In porta c'è ancora Meret. Nella linea difensiva confermati Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani mentre è vivo il ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj. In mediana Fabian e Demme. Sulla trequarti Insigne, Zielisnki ed uno tra Lozano e Politano. Davanti Osimhen.

Napoli-Udinese