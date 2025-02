Napoli-Udinese: corse straordinarie della Linea 2 del metrò

Napoli - Corse straordinarie della Linea 2 della metropolitana dopo il match Napoli-Udinese di Serie A, in programma domenica 9 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. L’Anm, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.