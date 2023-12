Napoli tra Tomiyasu e Dragusin in difesa: la scelta per il vice Di Lorenzo e il centrocampista

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis progetta almeno 3-4 acquisti per il Napoli a gennaio da chiudere nei prossimi giorni. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport:

Per il ruolo di vice Di Lorenzo il preferito resta Mazzocchi, ma ballano 2,5 milioni tra offerta (1,5) e richiesta della Salernitana (4). Se le parti non dovessero avvicinarsi a stretto giro di posta, gli azzurri chiuderanno per Faraoni (Verona), che ha già l’intesa con la società partenopea (contratto fino al 2026). Oltretutto i gialloblù sarebbero disposti a liberarlo gratis. Per la difesa piacciono Tomiyasu (Arsenal) e Dragusin (Genoa), ma su quest’ultimo resta in pole il Tottenham.

In mezzo al campo fari puntati su Samardzic (Udinese), Souamrè (Siviglia) e Hojbjerg (Tottenham). Per il danese c’è comunque da battere la concorrenza della Juve e serve un investimento importante (operazione da 25 milioni tra prestito e obbligo di riscatto); mentre l’Udinese per ora fa resistenza a cedere il gioiello serbo.