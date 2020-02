Napoli-Torino, Tuttosport: granata con otto giorni di riposo in più, Gattuso non si fida di questo Toro

Ultime notizie Napoli. Questa sera il Napoli di Gennaro Gattuso ospiterà il Torino al San Paolo. L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato il momento delle due squadre a poche ore dal calcio d'inizio:

Per quanto rivitalizzati dalla cura Gattuso infatti, i partenopei sono reduci dall’impegnativa gara con il Barcellona di sua maestà Leo Messi, mentre i granata hanno potuto preparare con calma e nei dettagli la partita contro Milik (probabile sostituto dell’acciaccato Mertens) e compagni. Dalla sfida con i blaugrana alla gara di oggi con il Toro, il Napoli ha avuto a disposizione solo 4 giorni, mentre a causa dell’emergenza Coronavirus sono già passati ben 12 giorni dall’ultima gara disputata dagli uomini di Longo. Una differenza di freschezza che i granata avranno l’obbligo di riuscire a mettere in mostra stasera, anche per dimostrare di aver migliorato una condizione atletica scadente denunciata dallo stesso nuovo tecnico.