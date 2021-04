CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Torino-Napoli. Rispetto alla vittoria ai danni della Lazio, Gattuso dovrebbe cambiare qualcosa nell'undici titolare. In difesa ci sarà certamente Rrahmani al posto dello squalificato Manolas così come Mario Rui a sinistra. A centrocampo torna a disposizione Demme che farà coppia con Fabian Ruiz mentre in attacco Osimhen è favorito su Mertens.

Torino-Napoli, le formazioni