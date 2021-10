Napoli-Torino, la moviola di Gazzetta: rigore netto su Di Lorenzo ma l'ultimo corner andava fatto battere

Napoli calcio - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Torino terminata con la vittoria degli azzurri.

"Seconda gara della stagione per Sacchi ben coadiuvato dal Var (Di Bello) in occasione del gol annullato al Napoli: sulla punizione di Mario Rui (11’ s.t.), Di Lorenzo è appostato oltre la linea dei difendenti granata, posizione che il video riesce ad individuare. Fuorigioco. Partita che non vive di nervi tesi tranne quando - dopo aver dato 6’ di recupero - il direttore di gara non lascia battere il calcio d’angolo finale al Torino: mancherebbero 5” al 96’, avrebbe potuto far completare l’azione anche per non incendiare gli animi dopo il fischio finale. Ci sono 6 ammonizioni totali, una è errata (a Koulibaly) e un’altra forse andava data, ovvero a Mario Rui (su Singo, 31’ p.t.). Interpretazione corretta anche sul contatto da rigore Kone-Di Lorenzo: c’è, ma la punizione da cui nasce l’azione (Lukic tocca la palla) lascia qualche dubbio".