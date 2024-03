Gazzetta - La gabbia di Juric per arginare Kvara e Lobotka: due uomini in marcatura, il retroscena

Napoli - Ivan Juric, oggi squalificato, sarà in tribuna al Maradona per Napoli-Torino. Tuttavia il tecnico croato, come si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport, ha studiato due mosse per bloccare sul nascere le iniziative di Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka. Nella gara d'andata, la squadra granata stravinse i duelli individuali battendo gli azzurri, guidati all'epoca da Walter Mazzarri, con un perentorio 3-0.

Formazioni Napoli Torino

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sulle mosse che Ivan Juric intende adottare per arginare due calciatori fondamentali del Napoli come Lobotka e Kvaratskhelia: