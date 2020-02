Napoli-Torino, Gazzetta: ha prevalso l'ansia vigilia a Castel Volturno, tre aspetti preoccupano Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Torino: "Prevale l’ansia in questa vigilia. E non la nasconde, Rino Gattuso. Perché la sfida col Torino dovrà dargli delle risposte che sta attendendo da tempo e che la squadra tarda a dargli. Ovvio che non sono in discussione gli ultimi risultati, perché quelli potrebbero cambiare la storia di questa stagione. Quello che vuole capire, l’allenatore, e cosa può dare il suo Napoli sul piano del gioco e del rendimento quando affronta squadre di media classifica. Non è casuale che abbia perso quattro delle cinque partite giocate al San Paolo contro formazioni che rispondono a questo target, ovvero, Parma, Bologna, Fiorentina e Lecce. In pratica, quando s’è trattato di prendere l’iniziativa e d’imporre il gioco, il Napoli è andato in difficoltà, finendo poi per subire il ritorno degli avversari. Ed è questo il motivo per cui Gattuso si dice preoccupato"