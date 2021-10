Napoli-Torino, Gazzetta: corsa contro il tempo per Sanabria, charter privato per tornare dal Sudamerica e giocare al Maradona

Napoli Calcio - Nella notte è iniziata la lunga corsa di Tonny Sanabria per riabbracciare il Toro. Ieri sera l’attaccante paraguaiano ha concluso questo ultimo giro di impegni con il suo Paraguay in Bolivia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Al termine della gara, Sanabria è stato accompagnato in un aeroporto dove ad attenderlo c’era un charter privato, allestito dai club per riportare in Italia alcuni dei calciatori sudamericani utilizzati in questi giorni dalle rispettive nazionali. Oggi, intorno alle 16, è previsto l’arrivo all’aereoporto di Madrid, dove Sanabria prenderà un secondo volo che, in serata, gli permetterà di essere a Torino. L’obiettivo è quello di essere domani a disposizione del tecnico Juric nell’ultimo allenamento al Filadelfia prima della partenza verso Napoli in discrete condizioni psicofisiche. Anche Rincon è atteso domani a Torino"