Stasera per Napoli-Torino ci sarà un discreto colpo d'occhio allo stadio Diego Armando Maradona. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, gli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto sportivo di Fuorigrotta saranno 45.000. Un dato importante che conferma quanto i tifosi vogliano stare accanto a Calzona ed i suoi ragazzi in questa rincorsa alla zona CHampions.