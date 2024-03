Calciomercato Napoli: non solo Sudakov, gli azzurri mettono nel mirino due punte

Calciomercato Napoli - In attesa di capire chi sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione, ci sono già tre nomi che gli azzurri avrebbero messo nel mirino per rinforzare la rosa in maniera forte. Piacciono un centrocampista ed addirittura due centravanti secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda i possibili acquisti del Napoli:

"La squadra, tra l’altro, non può prescindere dal mercato: inevitabile. In lista ci sono Sudakov, il gioiello dello Shakhtar; e i centravanti del Lilla, David, e quello del Feyenoord, Gimenez: tutti nomi luminosi. Ma il mercato, altro intreccio egualmente imprescindibile, non può camminare e non camminerà in maniera indipendente rispetto alle prospettive: l’Europa, le coppe e la Champions producono appeal, fascino e prospettive. Introiti e indotti. Allargano la dimensione come proprio il Napoli, unico club italiano sistematicamente in una coppa da 14 anni, ha imparato vivendo la scena da protagonista".