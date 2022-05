Napoli su Hickey, l'affare può andare in porto: la richiesta del Bologna

Napoli su Hickey. E' questa una delle indiscrezioni degli ultimi giorni per quanto riguarda il ruolo di terzino per la prossima stagione. Il giocatore scozzese, attualmente in forza al Bologna, è uno dei punti di forza della squadra di Mihajlovic. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica Bologna, il Napoli intanto ha chiesto Aaron Hickey ai felsinei e l’affare può andare in porto. Venti sono i milioni che chiede il Bologna.

Hickey e Di Lorenzo

Chi è Aaron Hickey

Aaron Hickey, nato a Glasgow il 10 giugno 2002, è un terzino attualmente in forza al Bologna in grado di giocare su entrambe le fasce, grazie alla padronanza della sfera con entrambi i piedi. Riesce a giostrare con eguale efficacia sia in fase di contenimento che di impostazione del gioco. Cui unisce una notevole attitudine agonistica, senza però che la stessa si trasformi in inutile irruenza. Caratteristiche che hanno spinto qualche osservatore a fare un impegnativo raffronto con Paolo Maldini, soprattutto alla luce della mancanza di timore reverenziale che ne caratterizza le prestazioni.