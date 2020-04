Napoli, stipendi congelati e cassa integrazione per i dipendenti! Prime mosse anti-Covid per ADL

Notizie Calcio Napoli - Stipendi congelati per i calciatori e cassa integrazione per i dipendenti amministrativi. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, sono queste le prime due mosse fatte ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis per ridurre l'impatto economico.

Coronavirus, i provvedimenti di De Laurentiis

Ma il congelamento non sarà immediato, perché ci sono due mesi di tempo per definire tale situazione. Arco di tempo in cui una società, per regolamento, può aspettare prima di pagare i calciatori. Quindi per il momento gli stipendi saranno virtualmente sospesi, in attesa magari di capime si evolverà la situazione ed erogare direttamente la cifra giusta dopo un accordo collettivo con la squadra.

E un'intesa si troverà. Sia per il momento, sia per il precedente relativo all'ammutinamento. E a proposito di questo: sono passati più di 5 mesi e la questione delle multe comminate continua a pendere sui calciatori azzurri. Adesso - evidenzia il quotidiano - non è da escludere che questa situazione in sospeso possa diventare argomento di discussione nella più complessa trattativa per il taglio degli stipendi.