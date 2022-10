Repubblica - Spalletti si gode il nuovo Napoli: nessun fastidioso mal di pancia, dallo spogliatoio sono sparite le primedonne

Notizie Napoli calcio. Ottavo successo consecutivo tra coppa e campionato per il Napoli che batte 4-1 la Cremonese e si prende la vetta solitaria anche in Serie A. Partita sofferta e combattuta per gli azzurri, al netto del risultato, conquistata mantenendo sangue freddo nei momenti cruciali.

Napoli Spalletti

Napoli, il confronto di Repubblica con la scorsa stagione

Un Napoli totalmente nuovo, con uno spirito differente rispetto a quello della scorsa stagione come riportato da Repubblica: