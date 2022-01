Napoli, Spalletti ritrova Lozano e Osimhen: spunta la data per il ritorno in campo del nigeriano

Napoli Calcio - Buone notizie per Luciano Spalletti dall’infermeria partenopea. Se da un lato c’è la cattiva notizia relativa a Lorenzo Insigne, dall’altro arrivano indicazioni positive con i rientri di Fabian Ruiz, Hirving Lozano e Victor Osimhen. Lo spagnolo, subentrato contro la Sampdoria, partirà titolare domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Per gli altri due bisognerà pazientare ancora un po’.

Lozano e Osimhen, le ultimissime

Ecco quanto riporta il CdM: