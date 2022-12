Gesto di Spalletti verso la squadra: regalo speciale ai giocatori, è l'essenza di Napoli

Non è vero o forse sì. Ma evidentemente, da queste parti e a questo punto, è meglio crederci.

Luciano Spalletti, racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si è regolato così: ultimo venerdì di lavoro, tre giorni di riposo, ripresa martedì senza interruzioni fino all'Inter e un corno scaramantico che rappresenta l'essenza di Napoli che sogna in grande e preferisce di pronunciare quella parola magica.

"Un corno portafortuna molto napoletano regalato ad ognuno dei suoi ragazzi in occasione della cena-brindisi andata in scena giovedì a Posillipo. Il Napoli è una gran bella squadra, ha dominato fino alla sosta in Italia e in Europa ed è anche stata capace di annichilire certi giganti, però sai com'è... Il lavoro è l'unica chiave, ma in questa fase così stimolante e così delicata vale qualsiasi cosa. Anche un amuleto"