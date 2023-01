Il Mattino - Colloquio Spalletti-Kvara: ha già capito il motivo del calo

Il Napoli si prepara alla grande sfida contro la Juventus. Ua partita tanto attesa da tutta la Serie A per quella che può essere determinate per la lotta scudetto. Intanto, Spalletti va a parlare con Kvaratskhelia per provare ad avere il giocatore nella miglior condizione mentale.

Napoli: Spalletti parla con Kvara

Napoli - Il 2023 per Kvaratskhelia non è iniziato nel migliore dei modi e Spalletti vuole rassicurarlo parlandogli. Due prestazioni sotto tono che sono frutto dei tanti mesi di stop del calciatore. Perché il georgiano non è stato fermo solo nella pausa Mondiali, per lui è stato più lungo il periodo ai box visto l'infortunio alla schiena subito da dopo la gara con il Liverpool in Champions League. Questo quanto riportato da Il Mattino:

Spalletti con Kvara si è ripromesso di soffermarsi ancora una volta a parlare nelle prossime ore: anche se sa che è solo un momento di calo atletico. Fisiologico. Il punto è che quando giocatori come lui non sono in condizione, diventano quasi calciatori normali. Ma cambiare adesso è un azzardo non da Spalletti.