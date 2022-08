Nuovo Napoli, Gazzetta ottimista: oltre i mugugni, squadra verticale che può divertire

Notizie Napoli calcio. In attesa che De Laurentiis completi il mercato con almeno altri tre colpi, il Napoli lavora a Castel di Sangro agli ordini di Spalletti in vista dell'esordio di Verona.

Il mister azzurro necessita rinforzi, ma già nelle ultime amichevoli il Napoli ha dimostrato qualche sprazzo interessante sia nel gioco collettivo che nelle individualità. Ecco quanto scritto in merito da La Gazzetta dello Sport:

Se i contorni del Napoli non sono definiti e il popolo mugugna,va detto che la solidità dell’impianto è stata mantenuta e che, soprattutto, s’intravvede un’ipotesi tattica molto stuzzicante, forse la squadra più verticale del torneo con la fantasia veloce di Lozano e Kvara e la corsa profonda di Osimhen. Se poi arrivasse Raspadori a giocare sotto punta (come con Scamacca), il 4-3-3 di Spalletti si trasformerebbe in un 4-2-3-1, magari meno equilibrato, ma sicuramente più spregiudicato. Il Napoli non è condannato a vincere lo scudetto. Se prende la stagione con lo spirito giusto, questa squadra può divertire e divertirsi tantissimo.