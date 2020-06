Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Spal. Tra gli azzurri sono previste novità rispetto alla gara di Verona. In porta c'è Meret, mentre in difesa si rivedono Manolas e Mario Rui. In mediana spazio a Fabian e Lobotka. Davanti Mertens prenderà il posto di Milik.