Napoli-Spal, Gattuso decide di non svolgere il ritiro pre-gara: domani rifinitura al San Paolo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Procede regolarmente anche la preparazione della partita con la Spal, la seconda del campionato dopo la ripartenza, in programma domenica alle 19.30 al San Paolo. Per quel che riguarda la formazione, soprattutto considerando che in sequenza ravvicinata andranno in scena anche le delicatissime sfide con l’Atalanta (giovedì prossimo) e la Roma (sabato 5 luglio), il principio di fondo è che Gattuso ricorrerà inevitabilmente al turnover. Note di servizio: la rifinitura di domani dovrebbe andare in scena al San Paolo e poi i giocatori trascorreranno la notte a casa. Niente ritiro e appuntamento domenica mattina".