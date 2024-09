Napoli show: il gol di Kvaratskhelia arriva dopo 23 tocchi in 59 secondi di possesso palla

Napoli - 59 secondi con la palla tra i piedi e 23 passaggio consecutivi, così è nato il secondo gol del Napoli a Cagliari firmato da Kvaratskhelia. Un vero e proprio show quello fatto dagli azzurri che ricordano ai tifosi la Grande Bellezza degli anni passati. La squadra di Conte prende la palla al minuto 64'27" e lo lascia al 65'26", quando entra in rete. Inizia tutto da Lobotka, che prende il pallone al limite e lo fa girare, fino quando poi Lukaku lancia in porta Kvara che non fallisce.