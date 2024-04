Napoli senza leader: poca personalità e interessi personali, mai colmato il vuoto di Spalletti

Ultime notizie Napoli. La crisi sembra irreversibile e oggi il quotidiano La Repubblica punta il dito contro "l'assenza di una guida credibile" nello spogliatoio del Napoli.

Gli stracci volati in Toscana spiegano con il senno di poi pure il fallimento dei tre tecnici che si sono avvicendati in panchina: Garcia, Mazzarri e Calzona, che non sono riusciti nell’improba impresa di colmare il vuoto lasciato da Luciano Spalletti (e Cristiano Giuntoli). La squadra ha perso i suoi unici riferimenti, non ha riconosciuto come tali i nuovi allenatori ed è andata in tilt, pagando dazio anche alla mancata crescita dei nuovi leader.